BIGBANG（ビッグバン）が、現地時間4月12日にアメリカ・カリフォルニア州で行われた『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演。BLACKPINK（ブラックピンク）のROSÉ（ロゼ/Eはアキュート・アクセント付きが正式表記）が客席でそのライブを鑑賞する様子をInstagramストーリーズで公開し、話題を集めている。 【写真】BLACKPINKリサ＆ジェニー『Coachella』でのスナップ①②【動