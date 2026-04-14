BIGBANG（ビッグバン）が、現地時間4月12日にアメリカ・カリフォルニア州で行われた『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演。BLACKPINK（ブラックピンク）のROSÉ（ロゼ/Eはアキュート・アクセント付きが正式表記）が客席でそのライブを鑑賞する様子をInstagramストーリーズで公開し、話題を集めている。

【写真】BLACKPINKリサ＆ジェニー『Coachella』でのスナップ①②【動画】BIGBANG『コーチェラ』でのステージ

■BLACKPINKロゼ＆リサが『コーチェラ』満喫！

ロゼはまず、Justin Bieber（ジャスティン・ビーバー）のライブをBLACKPINKのLISA（リサ）と並んで鑑賞する様子をアップ。人混みの中でリサとジャスティンの歌声に酔いしれ、笑顔で一緒に歌う。ロゼは感動して泣き笑うような絵文字をふたつ添え、感情をあらわにした。

そしてロゼはBIGBANGのステージを撮影。キャプションに「お兄さんたち」と記し、迫力のライブを繰り広げるG-DRAGON（ジードラゴン）とSOL（ソル）の姿を収める。そして友人たちと笑顔で歌い盛り上がり、熱唱するG-DRAGON、SOL、D-LITE（ディライト）のライブをアップし、「Oh yes please.」と思いを記している。

SNSでは、ロゼとリサがBIGBANGのステージを一緒に鑑賞する姿も目撃されており、「BIGBANG見るロゼめっちゃ良い」「YGファミリーすぎる」「YGファミリーの絆アツい」「楽しそうで最高」「愛を感じる」と反響を集めている。

BLACKPINK ROSÉのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/stories/roses_are_rosie/

■『コーチェラ』でのBLACKPINKジェニー＆リサのファッションスナップ

また同じくBLACKPINKのJENNIE（ジェニー）も、『Coachella Valley Music and Arts Festival』に来場。現地で楽しそうに過ごすオフショットを公開している。

さらに現地でキャッチされた、ジェニーとリサのスナップも公開された。

■動画：BIGBANG『コーチェラ』でのステージ