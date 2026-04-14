【モデルプレス＝2026/04/14】女優の飯島直子が4月13日、自身のInstagramを更新。姉とファストフードを食べる様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】58歳女優「雰囲気似てる」姉とマクドナルドへ◆飯島直子、休日は姉とファストフード正月ぶりに実家へ帰省し、姉とでかけたりしているという飯島は「姉は、わたしのことを 休日のお父さんのように扱います とはいえ、マクドナルドにも付き合ってくれるので良しとするか」とつづり