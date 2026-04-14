飯島直子、姉とファストフード店訪れた写真に反響「雰囲気似てる」「めちゃくちゃ親近感」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の飯島直子が4月13日、自身のInstagramを更新。姉とファストフードを食べる様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】58歳女優「雰囲気似てる」姉とマクドナルドへ
正月ぶりに実家へ帰省し、姉とでかけたりしているという飯島は「姉は、わたしのことを 休日のお父さんのように扱います とはいえ、マクドナルドにも付き合ってくれるので良しとするか」とつづり、姉と2人で食事をしている様子を公開。飯島は手にハンバーガーを握って笑顔を見せており、横にはセミロングのふんわりとしたヘアスタイルの姉が座っている。また、その他にも日頃の食事のショットなども投稿している。
この投稿は「雰囲気似てる」「姉妹揃ってるの微笑ましい」「お姉さんヘアスタイルが素敵」「休日のお父さん扱いに笑った」「いたら驚く」「めちゃくちゃ親近感」「笑顔でバーガーを持つ姿が可愛い」「お姉さん絶対美人」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳女優「雰囲気似てる」姉とマクドナルドへ
◆飯島直子、休日は姉とファストフード
正月ぶりに実家へ帰省し、姉とでかけたりしているという飯島は「姉は、わたしのことを 休日のお父さんのように扱います とはいえ、マクドナルドにも付き合ってくれるので良しとするか」とつづり、姉と2人で食事をしている様子を公開。飯島は手にハンバーガーを握って笑顔を見せており、横にはセミロングのふんわりとしたヘアスタイルの姉が座っている。また、その他にも日頃の食事のショットなども投稿している。
◆飯島直子の投稿に反響
この投稿は「雰囲気似てる」「姉妹揃ってるの微笑ましい」「お姉さんヘアスタイルが素敵」「休日のお父さん扱いに笑った」「いたら驚く」「めちゃくちゃ親近感」「笑顔でバーガーを持つ姿が可愛い」「お姉さん絶対美人」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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