岡山髙島屋岡山・北区本町 2027年春に入学する小学生に向けた「ランドセル商戦」が岡山市のデパートで始まっています。 岡山髙島屋では、3月中旬にランドセルの注文の受け付けを開始し、4月、展示スペースを拡大しました。原材料費などの高騰で価格はやや上昇傾向で、髙島屋では7万円から8万円台までのものが主流だということです。 この春入学した小学生に人気だったのは、淡く