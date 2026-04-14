

岡山髙島屋 岡山・北区本町

2027年春に入学する小学生に向けた「ランドセル商戦」が岡山市のデパートで始まっています。

岡山髙島屋では、3月中旬にランドセルの注文の受け付けを開始し、4月、展示スペースを拡大しました。原材料費などの高騰で価格はやや上昇傾向で、髙島屋では7万円から8万円台までのものが主流だということです。

この春入学した小学生に人気だったのは、淡く落ち着いた「くすみカラー」。女の子はパープルやピンク、ミントグリーン系のカラーを選ぶケースが多いそうです。

男の子は6割以上がブラックを選んでいるということです。

中には内側の皮の色を選ぶことができるランドセルも。

（岡山髙島屋 子供服売場／髙橋幸平 マネジャー）

「親御様のご意向としては他のお子様とかぶらないもの、オリジナリティーを出せるものが欲しいという声は多くいただく」

小学生は入学時と卒業時では価値観も見た目も大きく変わります。

（記者リポート）

「こちらの新作のランドセル、肩のベルトにかわいいチャームが付いています。これは取り外しができ、大きくなっても飽きずに使えるということです」

「6年間飽きずに使えるか」という保護者の目線も意識して品ぞろえをしているそうです。

（岡山髙島屋 子供服売場／髙橋幸平 マネジャー）

「6年間使うものなので、じっくり選んでいただきたい」