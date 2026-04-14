ランドセル商戦スタート 人気は「くすみカラー」 他の子とかぶらない、飽きないもの揃う 岡山
岡山髙島屋 岡山・北区本町
2027年春に入学する小学生に向けた「ランドセル商戦」が岡山市のデパートで始まっています。
岡山髙島屋では、3月中旬にランドセルの注文の受け付けを開始し、4月、展示スペースを拡大しました。原材料費などの高騰で価格はやや上昇傾向で、髙島屋では7万円から8万円台までのものが主流だということです。
この春入学した小学生に人気だったのは、淡く落ち着いた「くすみカラー」。女の子はパープルやピンク、ミントグリーン系のカラーを選ぶケースが多いそうです。
男の子は6割以上がブラックを選んでいるということです。
中には内側の皮の色を選ぶことができるランドセルも。
（岡山髙島屋 子供服売場／髙橋幸平 マネジャー）
「親御様のご意向としては他のお子様とかぶらないもの、オリジナリティーを出せるものが欲しいという声は多くいただく」
小学生は入学時と卒業時では価値観も見た目も大きく変わります。
（記者リポート）
「こちらの新作のランドセル、肩のベルトにかわいいチャームが付いています。これは取り外しができ、大きくなっても飽きずに使えるということです」
「6年間飽きずに使えるか」という保護者の目線も意識して品ぞろえをしているそうです。
（岡山髙島屋 子供服売場／髙橋幸平 マネジャー）
「6年間使うものなので、じっくり選んでいただきたい」