オウガ・ジャパンは、OPPOブランドより、フォルダブルスマートフォンで「世界一フラットなディスプレイ」を実現したというハイエンドモデル「OPPO Find N6」を、4月15日より順次発売する。直販価格は318,000円。カラーはブロッサムオレンジとステラーチタニウムで、メモリ16GB＋ストレージ512GBモデルのみの展開。 折りたたむと6.6型のカバースクリーン、開くと8.1型のメインスクリ}