オウガ・ジャパンは、OPPOブランドより、フォルダブルスマートフォンで「世界一フラットなディスプレイ」を実現したというハイエンドモデル「OPPO Find N6」を、4月15日より順次発売する。直販価格は318,000円。カラーはブロッサムオレンジとステラーチタニウムで、メモリ16GB＋ストレージ512GBモデルのみの展開。

折りたたむと6.6型のカバースクリーン、開くと8.1型のメインスクリーンを使えるフォルダブルスマートフォン。高精度なヒンジ設計と、強さとしなやかさを兼ね備えたオートスムージングフレックスガラスにより、長期間使っても折り目をほとんど感じさせない、フォルダブルで世界一フラットなディスプレイを実現したという。

第2世代チタニウム高精度ヒンジを採用。レーザースキャンによりヒンジ表面を精密にデジタル化し、3D液体プリント技術で5ピコリットル単位の微細な樹脂を重ね、わずかな凸凹も丁寧に埋めており、ヒンジのプレート差0.05mmの高精度を実現した。

ヒンジ自体の構造も抜本的に刷新した。4軸の対称構造で、ディスプレイにかかる力を均等に分散しながら、サポート力も強化した。

また、幅を11％広げたウォータードロップ型の緩やかな折り曲げ構造により、折り目の深さを低減し、使用中にスクリーンにかかる力を大幅に減少。カーボンファイバー製の支持プレートとの組み合わせで、軽量かつ強固な構造を両立し、長期使用による変形や劣化も抑制する。

メインスクリーンには、オートスムージングフレックスガラスを採用。変形や衝撃への耐久性が向上し、折りたたみで生じる微細なシワも、進化した自己修復性能でより目立ちにくくなったという。60万回の折りたたみ試験をクリアし、TÜV Rheinlandの「折り目最小化認証」を取得している。

カラーは2色展開

ディスプレイはどちらもAMOLED(有機EL)。メインスクリーンは解像度2,480×2,248ドット/QXGA+、ピーク輝度2,500nits、カバースクリーンは解像度2,616×1,140ドット/フルHD+、ピーク輝度3,600nits。リフレッシュレートはどちらも最大120Hz。

アウトカメラはペリスコープ望遠、広角、超広角のカメラ3基とマルチスペクトルカメラの計4眼構成。広角カメラは約2億画素でOIS(光学手ブレ補正)に対応。1/1.56インチセンサーとf値1.8のレンズを組み合わせ、細部まで鮮明な写真を撮影できる。

ペリスコープ望遠カメラは約5,000万画素でOISに対応。光学3倍ズームと、AI補正で最大120倍デジタルズームに対応し、最短10cmまでのマクロ撮影も可能。

超広角カメラは約5,000万画素。120度の広い画角で、風景や建築物、グループ写真などをダイナミックに捉えられる。インカメラは約2,000万画素。

マルチスペクトルカメラは、画像を細かく分割して色温度を検知。OPPO独自のLUMOイメージエンジンを使ってゾーンごとに最適な補正を行ない、夕暮れや複雑な照明環境でもリアルな色を再現するという。

動画撮影では4K/120fpsのDolby Vision撮影が可能。OISとEIS(電子手ブレ補正)のデュアル手ブレ補正により、動きの激しいシーンから、スローモーションまで、より滑らかで安定した撮影が可能。

ハッセルブラッドと共同開発したカメラシステムを採用

カメラシステムはハッセルブラッド(Hasselblad)と共同開発したもので、「Hasselbladならではの正確な光と影の描写や、伝統的でクラシックな味わいをスマートフォンで実現する」という。

Hasselblad高解像度モードでは、16Kの超高解像度で、繊細な質感と自然な色彩を正確に再現。Hasselbladナチュラルカラーソリューションで、奥行きとニュアンスも美しく描写する。

マスターモードとして、AutoモードとProモードを搭載。Autoモードでは、色の表現やダイナミックレンジ、トーンをシミュレートし、「Hasselblad X2D」に近い効果を簡単に再現する。

Proモードでは、ISOやシャッタースピード、フォーカス、ホワイトバランスを細かく調整でき、自分だけの一枚を創り上げられる。伝説のカメラ「Hasselblad XPAN」にインスピレーションを得た65：24のレトロなパノラマ撮影モード「XPAN モード」も利用でき、独自のワイドアスペクト比とシャッター音で、クラシックフィルムのようなシネマティックな世界観を表現できる。

ハッセルブラッドならではの中判カメラの質感を再現する「Hasselblad ポートレート」も搭載。

最先端のOPPOシリコンカーボンアノードテクノロジーを搭載した6,000mAhのバッテリーを搭載。約8.9mmのスリムボディながら、ストリーミング動画を約26時間連続再生できる。

同梱の急速充電器で80W SUPERVOOCフラッシュチャージができるほか、50WのAIRVOOCワイヤレス充電に対応。ソフトウェアによる加熱技術で、-20度の極寒環境でも充電・本体を使用できる。USB3.2 Gen1対応のUSB-Cを備える。

iOSデバイスやPC/Macとも連携できる

CPUは Snapdragon 8 Elite Gen 5。OSはAndroid 16ベースのColorOS 16で、iOSデバイスとファイルや写真を簡単に共有できるほか、OPPOデバイスからiPhoneの着信に応答できるようになった。

SIMカードはnanoSIMとeSIMに対応し、SIM1はnanoSIM、SIM2はnanoSIM/eSIMが利用できる。内蔵スピーカーはステレオ、Bluetooth 6.0に対応する。

IP56/58/59の防塵防水仕様

フレームは航空宇宙グレードのアルミニウム合金製で、IP56/58/59の防塵防水仕様。本体側面には情報アシスタント「AI Mind Space」やカメラ、レコーダーなどの機能をワンタッチ起動できる「Snap Key」を搭載する。

外形寸法は閉じた状態で160×74×8.9mm(縦×横×厚み)、開いた状態で160×146×4.2mm(同)。重さは225g。

購入者には数量限定特典としてAIタッチペンと専用ケースがセットになった「OPPO AI Pen Kit」がプレゼントされるほか、万が一保護フィルムにキズなどが付いた場合に無償で貼り替えられるサービスも付帯する。

数量限定特典の「OPPO AI Pen Kit」