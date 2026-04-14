吉野家は4月14日、1993年に発売した「冷凍牛丼の具」が、2026年2月末時点で累計出荷数5億食（出荷ベース）を達成したと発表した。■電子レンジ約3分、“店の味”を自宅で再現「冷凍牛丼の具」は、店舗と同様の原材料（牛肉・たれ・玉ねぎ）を使用し、自宅でも“店の味”を再現できる冷凍商品。電子レンジ(500W)で約3分という手軽さと、味の再現性を両立した商品として支持を集めている。現在は全国のスーパーマーケットや生協、カ