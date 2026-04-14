【累計5億食】吉野家の冷凍牛丼、33年で全国7800店に販路拡大

吉野家は4月14日、1993年に発売した「冷凍牛丼の具」が、2026年2月末時点で累計出荷数5億食（出荷ベース）を達成したと発表した。

■電子レンジ約3分、“店の味”を自宅で再現

「冷凍牛丼の具」は、店舗と同様の原材料（牛肉・たれ・玉ねぎ）を使用し、自宅でも“店の味”を再現できる冷凍商品。電子レンジ(500W)で約3分という手軽さと、味の再現性を両立した商品として支持を集めている。

現在は全国のスーパーマーケットや生協、カタログ通販、公式通販ショップなどで取り扱っている。

【画像4点を見る】吉野家「冷凍牛丼の具」1993年販売開始当時のパッケージなど

■生協発から全国へ、販路を拡大

同商品は1993年、生活協同組合コープこうべと共同で販売を開始。その後30年以上にわたり、生協や通販サイト、宅配サービス、総合スーパーなどへ販路を拡大してきた。

2025年には量販店での取り扱い店舗数が約7,800店舗にまで拡大。2026年2月には累計出荷数5億食を突破した。

■トクホ・常温タイプなど商品展開も進化

販売開始から33年を経て、「冷凍牛丼の具」はさらなる進化を続けている。2022年には、外食業界初の特定保健用食品「トク牛サラシアプレミアム」や、利便性の高い「常温保存タイプ 牛丼の具」を発売した。

吉野家は、消費者が食事に求める価値は時代とともに変化しているとし、「今後も、お客様の日常に寄り添う商品づくりを通じて、品質と利便性の両立を目指していく」としている。