DaVinci Resolveは無料で使える高機能動画編集アプリです。2026年4月14日にパブリックベータ版が登場した「DaVinci Resolve 21」では写真編集機能が追加され、クロップなどの基本的な編集に加えてAIを用いた各種補正機能などを実行できるようになりました。加えて、カメラとPCを接続して撮影するテザー撮影にも対応しています。DaVinci Resolve - Photo | Blackmagic Designhttps://www.blackmagicdesign.com/products/davincireso