DaVinci Resolveは無料で使える高機能動画編集アプリです。2026年4月14日にパブリックベータ版が登場した「DaVinci Resolve 21」では写真編集機能が追加され、クロップなどの基本的な編集に加えてAIを用いた各種補正機能などを実行できるようになりました。加えて、カメラとPCを接続して撮影するテザー撮影にも対応しています。

DaVinci Resolve - Photo | Blackmagic Design

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/photo





DaVinci Resolve 21のRAW現像画面が以下。左側に画像一覧、中央に編集中の画像、右側にRGBごとの明るさや露出設定が並んでいます。



RAW現像はキヤノン、富士フイルム、ニコン、ソニーのカメラに対応。さらにiPhoneにも対応しています。最大で4億画素の写真を現像処理できます。



色補正だけでなく、比率を指定しつつクロップすることも可能。



AIを用いた美顔補正機能も搭載しています。



ほかにもAIアップスケールやAIノイズ除去などの複数のAI機能を搭載。



出力形式は「JPEG」「PNG」「HEIC」「TIFF」に対応。



アルバム機能で大量の画像を管理することもできます。



画像のレーティングにも対応しています。



さらに、キヤノンとソニーのカメラをPCと接続してテザー撮影することもできます。撮影した写真は自動的にDaVinci Resolve 21のアルバムに取り込まれます。



DaVinci Resolve 21はすでにパブリックベータ版がダウンロード可能になっています。