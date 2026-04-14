ネオクラウド＝生成AIの時代に不可欠な「次世代型インフラ・プロバイダー」 AI時代の本格化を迎え、いま「ネオクラウド」という言葉が市場で注目されています。ネオクラウドとは、従来の汎用的なクラウドサービス（AWS、Google Cloud、Azureなど）とは異なり、生成AIの学習や推論に不可欠なGPU（画像処理半導体）の提供に特化した「次世代型インフラ・プロバイダー」を指します。既存のクラウドが抱える「汎用