【米国株】コアウィーブ［CRWV］：エヌビディア［NVDA］からのお墨付き、ネオクラウドの旗手

ネオクラウド＝生成AIの時代に不可欠な「次世代型インフラ・プロバイダー」

AI時代の本格化を迎え、いま「ネオクラウド」という言葉が市場で注目されています。ネオクラウドとは、従来の汎用的なクラウドサービス（AWS、Google Cloud、Azureなど）とは異なり、生成AIの学習や推論に不可欠なGPU（画像処理半導体）の提供に特化した「次世代型インフラ・プロバイダー」を指します。既存のクラウドが抱える「汎用性ゆえの無駄」を削ぎ落とし、AI計算のためだけに最適化された巨大な工場を運営しているのが特徴です。

このネオクラウド業界では、コアウィーブ［CRWV］、ネビウス・グループ［NBIS］、IRENリミテッド・オーディナリー・シェアーズ［IREN］の3社が脚光を浴びています。今回は以下の理由から、コアウィーブを取り上げます。

まず、エヌビディア［NVDA］から直接出資（約20億ドル）を受けているという「お墨付き」の強さです。エヌビディアが株主として名を連ねたことで「AIインフラの王道銘柄」としての認識が定着しつつあります。コアウィーブは単なる取引関係にとどまらず、最新のエヌビディア製チップを世界で最も早く実装する「ショーケース」としての役割も担っています。この点が、他の新興勢力との決定的な差となっています。

また、668億ドル（約10兆円超）という他社を圧倒する巨額の受注残高を抱えている点も重要です。これは、すでに将来の数年分の売上が予約で埋まっていることを意味し、新興企業としての不透明感を払拭する強力な裏付けとなっています。

AI専用の巨大工場、コアウィーブ

コアウィーブは、2017年にイーサリアムのマイニングからスタートした企業です。現在はAI特化型クラウドの世界的リーダーへと進化を遂げました。同社の事業は、単なるサーバーの貸し出し業ではなく、AI計算という「製品」を生み出すための「高度に自動化された巨大工場」の運営です。ここで、事業規模を測る上で重要なのが「電力容量」という指標です。同社は2025年末時点で、850MW（メガワット）以上の電力をActive Power（稼働中電力）として実際に稼働させています。

比較対象として、ハイパースケーラー主要4社の稼働中の総電力量は約55GW（ギガワット）に達すると推計されます。数字だけを見れば、そのうちの20％にあたる約11GWがAI向けと見積もられ、コアウィーブの0.85GWは少なく感じるかもしれません。しかし、ここには密度の違いがあります。ハイパースケーラーの電力の多くは、既存の検索エンジンやSNS、一般的なクラウドサービスを支えるために分散されています。対してコアウィーブは、保有する電力の100％を最新のエヌビディア製GPUの稼働に注ぎ込んでいます。AI専用という土俵で見れば、同社は既に巨人と肩を並べる密度を備えているのです。

さらに注目すべきは、すでに3.1GW（ギガワット）を超える「確保済み電力（Contracted Power）」を持っていることです。現在、北米全体で建設中のデータセンター容量は約35GW（ギガワット）と言われています。驚くことに、その約9割はすでに予約（プリリース）で埋まっています。電力確保がデータセンター建設の最大の壁となっている中、将来の増設枠を確保していることは、競合他社が容易に真似できない強固な参入障壁（堀）となっています。

また、データセンター全体の電力消費におけるAIの割合は、現在は約20％程度ですが、2030年には約50％にまで拡大すると予測されています。一般的なデータセンターが古い設備を抱えながら徐々にAIシフトを進めるなか、コアウィーブは当初から100％AI専用の設計で工場を建設しており、市場の成長を最短距離で取り込む体制を整えています。

冷却技術と高い効率性：利益率を左右する数字

初めからAI専用という点では、設計段階から最新の液冷システムを導入していることも強みです。AI向けの電力消費が拡大するなか、発生する熱をいかに効率よく処理できるかは、かなり重要なポイントです。

同社はPUE（電力使用効率）において、業界標準の1.5～1.7を大きく上回る「1.1」という驚異的な数値を実現しています。これは、100の計算をさせるために、冷却などの付帯設備でわずか10の電力しか使わないということです。この効率の差は、直接的に収益力の差となって現れます。例えば、同じ100億円の売上を作るために、PUE 1.6の他社が40億円の電気代を払うところを、PUE 1.1の同社は28億円で済ませることができます。AI電力の割合が高まる将来、この「燃費の良さ」は、価格競争下でも利益を出し続けられる強力な武器となります。

この燃費の良さを支えるのが、電力の仕入れ戦略です。発電所のすぐ隣にデータセンターを建て、送電網を通さずに直接電気を引く直結戦略をとっています。これにより、送電ロスと中間手数料を排除しています。さらに、次世代原子炉開発企業とも連携を模索しており、エネルギーを、誰よりも安く、安定して仕入れる体制を構築しています。

顧客基盤の進化：契約の長期化と多様化

同社の強みはハード面だけではありません。受注の中身も劇的に進化しています。直近のデータでは、平均契約期間が従来の4年から約5年へと延長されました。また、2025年中に100万ドル以上の支出を約束した大口顧客数は、約150％増加しました。さらに第4四半期には、それまでのどの四半期よりも約2倍の新規リザーブドインスタンス顧客（期間予約顧客）を獲得しています。

顧客の多様化も進んでおり、メタ・プラットフォームズ［META］との142億ドルに及ぶ長期契約や、OpenAIとの224億ドルの直接契約など、特定のプラットフォームに依存しない形での受注が相次いでいます。受注残高は668億ドルに達します。

懸念：巨額の負債と支払利息の重石

ここまで、いいところばかりを書いてきましたが、実際の株価は、52週高値から50%以上調整しています。最近の下落の背景には、マクロ経済の不透明感に加え、市場の関心が「期待」から「実際の利益」へとシビアにシフトしたことが挙げられます。発表された業績が市場予想を下回ったことに加え、2026年の調整後営業利益率が8％と、長期目標の25%～30%を大きく下回っていることも嫌気され、決算発表後も株価は値を下げました。

668億ドルの受注残高を起点とする巨額投資

これほど支払利息が重くても3.1GWまで容量を拡大しようとしているのは、それだけ需要があるからです。さらに5GWまで拡大を目指しています。2025年末に受注残高は668億ドルに達しました（前四半期から＋20%、前年同期比で+342%）。この受注残高を現在の0.85GWだけでこなそうとすると、10年以上かかってしまいます。0.85GWで稼げる売上は、年間推計で約50億～60億ドル程度です。

3.1GWという電力枠を確保し、巨額の資金を設備投資に当てているのは、この668億ドルの注文を「向こう3～5年ですべて商品（計算資源）とするため」です。なお、同社は668億ドルの42%が今後2年以内に転換されると予想しており、3.1GWまでフル稼働すれば、年間の売上能力は200億ドル（約3兆円）規模まで跳ね上がる見込みです。

インフラ企業は、通常、資金を借り入れてインフラを構築し、その後に需要を待つものです。生産ラインがない段階で受注することは一般的ではありません。しかし、同社はその逆を行っています。668億ドルもの受注残があるからこそ、それを担保に巨額の資金を調達し、最新のGPUを優先的に購入して工場を建設することが可能になっています。注文が先にあることが、同社の爆発的な拡大を支えるエンジンとなっているのです。

同社は繰り延べ型タームローン（DDTL）という借入方式を採用しています。あらかじめ決めた枠の中で、データセンターの建設進捗に合わせて「必要な分だけ後から資金を引き出せる」仕組みです。これにより、使わないお金に無駄な利息を払うリスクを抑えています。さらに、2029年以前に大きな債務の返済期限（償還期限）が設定されていないことも、財務上の大きな安心材料です。

本格的なAI時代に向けた長期投資先として検討したい

2026年は、コアウィーブにとって建設から大規模収益化へと移行する極めて重要な一年になります。経営陣が発表した見通しによれば、2026年第1四半期の売上高は19億ドルから20億ドル、通年では120億ドルから130億ドルを見込んでいます。特筆すべきは、経営陣による「第1四半期は、年間利益率の推移における底にあたる」という表現です。これは、年初に集中する巨額の設備投資が一段落し、年度後半にかけてBlackwellなどの最新チップが稼働し始めることで、収益性が急激に改善していくことを意味すると解釈できます。

強気シナリオとしては、エヌビディアの次世代チップBlackwellの早期導入と、3.1GWの電力枠の着実な稼働開始です。これが予定通り進めば、2026年の売上目標である200億ドル前後を達成し、営業キャッシュフローが利息を完全に飲み込む可能性があります。弱気シナリオとしては、データセンターの建設遅延や電力網の接続トラブルです。北米の建設枠の9割が埋まっている逼迫した状況下で、竣工が遅れれば、利息負担だけが積み上がり、資金繰りへの懸念が再燃する可能性があります。

個人投資家にとって、11億ドルもの支払利息や純損失という数字は、一見すると避けるべきリスクに見えるかもしれません。しかし、AIインフラという分野においては、スピードこそが最大の資産です。コアウィーブは、借金というレバレッジをかけて世界で最も効率の良い計算工場を誰よりも早く買い占め、それを超長期契約という形で世界中の巨人に貸し出しています。現在の株価の下落は、期待という熱狂が去り、実力が試されるフェーズに入ったことを示しています。

財務の重さを、圧倒的な技術力と668億ドルの予約がカバーし続けられるかが問われます。2026年後半の黒字化への進捗が、最終的な勝負の分かれ目となるでしょう。現在、株価を押し下げている要因の多くは、巨額の負債や利息といった「成長の痛み」にフォーカスした短期的な懸念です。ボラティリティが高いので、短期投資先としては難しいですが、長期投資家にとっては、AIという大きな潮流に乗る投資先と言えるのではないでしょうか。

【図表】コアウィーブ［CRWV］とS&P500の株価推移比出所：Bloombergより筆者作成※S&P500およびコアウィーブ［CRWV］株価は2025年3月28日を1とした数値

戸松 信博 グローバルリンクアドバイザーズ 代表取締役社長