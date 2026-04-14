4月15日（水）の『徹子の部屋』に、尾藤イサオが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ソロ歌手としてメジャーデビューをして今年で62年になる尾藤。82歳の現在もステージに立ち続けている尾藤の元気の秘訣は、ウォーキングと銭湯に行くことだという。今年は28年ぶりの新曲のレコーディングに挑戦したそうで、ロカビリーらしく寝ながら歌詞を覚えたと明かす。今から60年前のザ・ビートルズ来日公演では尾藤が前座を