メジャーでプレーオフに進出したチームには報奨金が出る。【もっと読む】佐々木朗希"裏の顔”…自己中ぶりにロッテの先輩右腕がブチ切れていた金額は勝ち進むごとに膨れ上がり、昨年のワールドシリーズを連覇したドジャースは最多の約74億4000万円。この金額を選手、スタッフ、裏方さんたちで分け、分配方法はチームによって異なる。「選手たちが中心になって、フルシーズン働いたら満額、半分しかロースターにいなかったら半