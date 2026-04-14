4月13日開始三井住友カードは2026年4月13日、「スマホのタッチ決済乗車で最大8％還元！」のキャンペーンを開始しました。【便利！】これが関東の「クレカ乗車OK」路線です（図と写真）これは、対象の鉄道・バスをスマートフォンのタッチ決済で乗車すると、最大8％のポイントが還元されるというものです。カードは、三井住友カードが発行するVポイントが貯まる個人クレジットカードが対象。合計利用金額200円（税込）につき、