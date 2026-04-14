4月13日開始

三井住友カードは2026年4月13日、「スマホのタッチ決済乗車で最大8％還元！」のキャンペーンを開始しました。

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これは、対象の鉄道・バスをスマートフォンのタッチ決済で乗車すると、最大8％のポイントが還元されるというものです。

カードは、三井住友カードが発行するVポイントが貯まる個人クレジットカードが対象。合計利用金額200円（税込）につき、Oliveフレキシブルペイを利用している場合は8％相当、利用していない場合は7％相当のVポイントが還元されます。ただし、ANA VISA Suicaカード、ANA TOKYU POINT ClubQ ANA、nimocaカードは対象外です。

このほか、名鉄ミューズカードゴールド、名鉄ミューズカード、minapitaカード、S STACIAカードは、6.5％が還元されます。

還元ポイントの上限は、月1000ポイント（含む通常ポイント）です。

対象の事業者は、北海道から沖縄まで全国を網羅。鉄道だと小田急・京王・京急・相鉄・西武・東急・東京メトロ・名鉄・近鉄・阪急・南海・西鉄といった大手私鉄や、都営地下鉄・Osaka Metro・JR九州なども含まれます。一方で、東武・京成・阪神など対象外の事業者もあります。

開始は4月13日、終了は未定です。