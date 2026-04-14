【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの平愛梨が4月13日、自身のInstagramを更新。並んで眠る息子たちの姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳4児のママタレ「お揃いのパジャマ良すぎ」並んで眠るカオスな子どもたちの姿◆平愛梨「おやすみ前のカオス達」並んで眠る姿公開平は「寝かしつけ おやすみ前のカオス達」とつづり、動画と写真を投稿。色違いでお揃いのパジャマを着た息子たちが、ちいかわのアイマスクをつけ各々の