4児の母・平愛梨「おやすみ前のカオス達」並んで眠る子どもたちの姿公開「お揃いのパジャマ良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの平愛梨が4月13日、自身のInstagramを更新。並んで眠る息子たちの姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳4児のママタレ「お揃いのパジャマ良すぎ」並んで眠るカオスな子どもたちの姿
平は「寝かしつけ おやすみ前のカオス達」とつづり、動画と写真を投稿。色違いでお揃いのパジャマを着た息子たちが、ちいかわのアイマスクをつけ各々のポーズで眠る姿を公開した。アイマスクを外したりゴロゴロと転がる4男については「寝るまでに1時間はかかる寝かしつけ この時間が得意ではない私は寝たフリをしてそのまま本当に寝落ちしちゃう今日この頃」と寝かしつけの苦労を記している。
この投稿には「可愛すぎる子どもたち」「かけがえのない時間ですね」「チラッとアイマスク取るのが可愛い」「アイマスク真似したい」「お揃いのパジャマ良すぎ」などと反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「お揃いのパジャマ良すぎ」並んで眠るカオスな子どもたちの姿
◆平愛梨「おやすみ前のカオス達」並んで眠る姿公開
平は「寝かしつけ おやすみ前のカオス達」とつづり、動画と写真を投稿。色違いでお揃いのパジャマを着た息子たちが、ちいかわのアイマスクをつけ各々のポーズで眠る姿を公開した。アイマスクを外したりゴロゴロと転がる4男については「寝るまでに1時間はかかる寝かしつけ この時間が得意ではない私は寝たフリをしてそのまま本当に寝落ちしちゃう今日この頃」と寝かしつけの苦労を記している。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる子どもたち」「かけがえのない時間ですね」「チラッとアイマスク取るのが可愛い」「アイマスク真似したい」「お揃いのパジャマ良すぎ」などと反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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