【モデルプレス＝2026/04/14】歌手でタレントの中川翔子が4月13日、自身のInstagramを更新。手作りの離乳食ストックを披露し、話題となっている。【写真】双子出産の40歳美人歌手「大量ですごい」離乳食ストック◆中川翔子、離乳食ストックを公開中川は「離乳食一気にストックこしらえた！！パクパク食べてくれるからブレンダーやりがいがある！」とつづり、写真を投稿。はらぺこあおむしのお椀の中に入るおかゆや、小さな器の中に