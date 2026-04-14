中川翔子、生後6ヶ月双子のための離乳食ストック披露「大量ですごい」「可愛さ溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】歌手でタレントの中川翔子が4月13日、自身のInstagramを更新。手作りの離乳食ストックを披露し、話題となっている。
【写真】双子出産の40歳美人歌手「大量ですごい」離乳食ストック
中川は「離乳食一気にストックこしらえた！！パクパク食べてくれるからブレンダーやりがいがある！」とつづり、写真を投稿。はらぺこあおむしのお椀の中に入るおかゆや、小さな器の中に色とりどりの野菜と思われる離乳食が入ったプレートで、メニューを公開している。さらに製氷皿の中に緑や赤、白などの鮮やかな離乳食ストックも披露している。「つぶさせてもらえるのも今だけと思ったらやりがい尊い！自分や大人のためになら全然がんばれない」と思いを呟いている。また、この日の投稿では双子の弟がつかまり立ちをしたことも報告。「瞬間目撃できてよかった」と喜びを記していた。
この投稿には「すくすく成長してますね」「たくさん食べて大きくなってね」「離乳食美味しそう」「大量ですごい」「可愛さ溢れてる」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の40歳美人歌手「大量ですごい」離乳食ストック
◆中川翔子、離乳食ストックを公開
中川は「離乳食一気にストックこしらえた！！パクパク食べてくれるからブレンダーやりがいがある！」とつづり、写真を投稿。はらぺこあおむしのお椀の中に入るおかゆや、小さな器の中に色とりどりの野菜と思われる離乳食が入ったプレートで、メニューを公開している。さらに製氷皿の中に緑や赤、白などの鮮やかな離乳食ストックも披露している。「つぶさせてもらえるのも今だけと思ったらやりがい尊い！自分や大人のためになら全然がんばれない」と思いを呟いている。また、この日の投稿では双子の弟がつかまり立ちをしたことも報告。「瞬間目撃できてよかった」と喜びを記していた。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「すくすく成長してますね」「たくさん食べて大きくなってね」「離乳食美味しそう」「大量ですごい」「可愛さ溢れてる」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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