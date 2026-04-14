私はレイコ（30代）です。娘のアリサ（小2）のクラスや習い事では、今、“ぷっくりシール”の交換が流行っています。うちにはアリサより年上のお姉ちゃんがいるので、同級生より早く“ぷっくりシール”を集め始めました。その結果、手に入りにくくなる前に、いろいろな種類を持つことができたのです。そのおかげで、今日もアリサのまわりには友達がいっぱいいます。親が流行に敏感じゃないと、子どもも友達をつくりにくいですから