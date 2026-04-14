【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの西山茉希が4月13日、自身のInstagramを更新。娘達と一緒に料理を作る動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「品数豊富」豚の生姜焼きなど娘達と一緒に作った3人分の夕食◆西山茉希、娘たちと作った豪華夕食プレート公開西山は「『どこで食べたいとかあるー？』日曜日の夕方に問いかけたら、『お料理手伝いたい』と」「初めての回答が来ました」とつづり、娘達との料理