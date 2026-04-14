2児の母・西山茉希「姉は安定の完食一等賞」娘達と一緒に作った3人分の夕食に反響「品数豊富」「ボリューミーで美味しそう」
【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの西山茉希が4月13日、自身のInstagramを更新。娘達と一緒に料理を作る動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「品数豊富」豚の生姜焼きなど娘達と一緒に作った3人分の夕食
西山は「『どこで食べたいとかあるー？』日曜日の夕方に問いかけたら、『お料理手伝いたい』と」「初めての回答が来ました」とつづり、娘達との料理動画を公開した。「いつもより任せて包丁使いを見守ったり、やる気を失くさないようにアドバイスしたり」と、見守りながらの調理だったことを明かし、砂肝とマイタケの炒め物、豚の生姜焼き、小松菜と海苔の和え物、卵焼き、キュウリ、ミニトマト、ミックスキャベツのサラダが完成するまでを公開している。動画の最後では、ほかに汁物や雑穀米なども並んでいる。西山は「お手伝い、ありがとぉね」「姉は安定の完食一等賞 ありがとぉね」と、娘達への感謝で投稿を結んでいる。
この投稿に、ファンからは「一緒に作ると美味しさ倍増するよね」「手を出しすぎずに見守っててすごい」「お手伝い偉いね」「子供のこういう気持ち嬉しいよね」「品数豊富」「ボリューミーで美味しそう」などの声が上がっている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「品数豊富」豚の生姜焼きなど娘達と一緒に作った3人分の夕食
◆西山茉希、娘たちと作った豪華夕食プレート公開
西山は「『どこで食べたいとかあるー？』日曜日の夕方に問いかけたら、『お料理手伝いたい』と」「初めての回答が来ました」とつづり、娘達との料理動画を公開した。「いつもより任せて包丁使いを見守ったり、やる気を失くさないようにアドバイスしたり」と、見守りながらの調理だったことを明かし、砂肝とマイタケの炒め物、豚の生姜焼き、小松菜と海苔の和え物、卵焼き、キュウリ、ミニトマト、ミックスキャベツのサラダが完成するまでを公開している。動画の最後では、ほかに汁物や雑穀米なども並んでいる。西山は「お手伝い、ありがとぉね」「姉は安定の完食一等賞 ありがとぉね」と、娘達への感謝で投稿を結んでいる。
◆ 西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「一緒に作ると美味しさ倍増するよね」「手を出しすぎずに見守っててすごい」「お手伝い偉いね」「子供のこういう気持ち嬉しいよね」「品数豊富」「ボリューミーで美味しそう」などの声が上がっている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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