【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERは4月13日20時、韓国の高麗（コリョ）大学ファジョン体育館にて8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』の発売記念カムバックショーケースを開催した。2025年、所属事務所のBIGHIT MUSICと再契約したあと、初めてリリースするアルバムのショーケースという点で、さらに意味深い場となった。 ■ライブ配信