【レポート】TOMORROW X TOGETHER最新ミニアルバムリリース記念ショーケースで3000人が熱狂

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TOMORROW X TOGETHERは4月13日20時、韓国の高麗（コリョ）大学ファジョン体育館にて8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』の発売記念カムバックショーケースを開催した。2025年、所属事務所のBIGHIT MUSICと再契約したあと、初めてリリースするアルバムのショーケースという点で、さらに意味深い場となった。

■ライブ配信では韓・米・日・中など約188ヵ国/地域のファンが視聴

約80分間行われたショーケースには、抽選で選ばれた約3,000人の観客が参加。またGlobal Superfan Platform「Weverse」と、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じてライブ配信も行われ、韓国、アメリカ、日本、中国など、約188ヵ国/地域のファンがショーケースを楽しんだ。

ショーケースは8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲「Stick With You」で華やかに開幕。中毒性とパワフルなサビのメロディが耳を捉え、圧倒的なパフォーマンスが曲の切ない感情を最大化し、会場の雰囲気を一気に盛り上げた。

続くトークでは、アルバム制作のエピソードが語られた。事前プロモーションやコンセプトフォトを振り返りながら、様々なトークを展開。また、韓国の俳優チョン・ジョンソが出演し話題となったタイトル曲のMV撮影の裏側も公開され、特にメンバーが映像のシーンを自ら再現するなど楽しい雰囲気を作り出した。さらに5人のメンバーは気軽に冗談を交わしながら、8年目のグループらしい息の合った掛け合いを見せた。

そして独特な雰囲気で編曲したラブソングメドレーも披露。「Higher Than Heaven」「Over The Moon」「0X1=LOVESONG （I Know I Love you） feat. Seori」「The Killa （I Belong to You）」「Back for More」「Stick With You」を披露し、会場の熱気を高めた。

続いて、8thミニアルバム収録曲の「So What」を披露。 グループ活動の中で感じた不安や悩み、将来への不安などを、率直かつウィットに富んだ形で表現した楽曲だ。5人のメンバーはその後も「Miracle」「I’ll See You There Tomorrow」「MOA Diary （Dubaddu Wari Wari）」「Blue Spring」などアンコールステージまで披露し、まるで単独コンサートのようなライブパフォーマンスで強い印象を残した。

この日TOMORROW X TOGETHERは「再契約をして、再び1年目のような気持ちだ。そのくらい熱心に取り組んでいる。その始まりをみなさんと共に迎えられてうれしい。いつものように最善を尽くす。今やTOMORROW X TOGETHERの流行だ」と話した。

4月13日18時にリリースされた8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』は、5人のメンバーがデビューしてからの7年間で感じた思いや感情を率直に綴っており、タイトル曲「Stick With You」をはじめ、「Bed of Thorns」「Take Me to Nirvana （feat. Vinida Weng)」「So What」「21st Century Romance」「Dream of Mine」の全6曲が収録されている。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.04.14 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』

※韓国発売日：4月13日

2026.04.14 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns（Japan exclusive）』

※韓国発売日：4月13日

2026.04.14 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns（THORN Ver.）』

※韓国発売日：4月13日

2026.04.14 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns（PPULBATU Ver.）(Weverse Albums ver.）』

※韓国発売日：4月13日

2026.04.14 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns（Photocard Case Ver.）』

※韓国発売日：4月13日

■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/

■【画像】TOMORROW X TOGETHERショーケース写真