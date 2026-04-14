多くの方は、自動車を運転する際には飲酒を控える必要があることを認識していると考えられます。一方で、飲酒後に自転車を運転する行為については、十分に意識されていないケースも見られます。 なかには「自転車の運転違反は、自動車の運転違反と比べて罰則が緩い」と思っている人もいるかもしれません。 しかし、自転車の飲酒運転には重いペナルティーが科せられるおそれがあります。本記事では、自転