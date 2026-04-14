あの懐かしの味がスイーツに！ ファミマ×森永製菓コラボで「生エンゼルパイ」や「小枝クレープ」など全8種が大集合ファミリーマートの創立45周年を記念し、誰もが知る森永製菓のロングセラーお菓子が絶品スイーツや中華まんになって、4月14日（火）より全国の店舗に登場します！目玉となるのは、1961年誕生の味わいをチルドデザートで再現した「生エンゼルパイ」や、もちもち食感がたまらない「小枝クレープ」。さらに、