「ファミリーマート」創立45周年記念し森永製菓とのコラボを開催中！ 生エンゼルパイや小枝クレープ、ホットケーキまん塩キャラメルなど全8種のお菓子が登場

あの懐かしの味がスイーツに！ ファミマ×森永製菓コラボで「生エンゼルパイ」や「小枝クレープ」など全8種が大集合

ファミリーマートの創立45周年を記念し、誰もが知る森永製菓のロングセラーお菓子が絶品スイーツや中華まんになって、4月14日（火）より全国の店舗に登場します！

目玉となるのは、1961年誕生の味わいをチルドデザートで再現した「生エンゼルパイ」や、もちもち食感がたまらない「小枝クレープ」。

さらに、毎年大人気のスイーツ系中華まんからは、初の塩キャラメルフレーバーとなる「森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）」も登場。

プリンや焼き菓子、さらにはおつまみにもなるピーナッツ菓子まで、バラエティ豊かな全8種のラインナップでお届けする大注目のコラボレーション。

あの懐かしい甘さを、ぜひお近くのファミマで体験してみてください！

（以下、プレスリリースより）

「森永製菓」おなじみの味がファミマでおいしく大変身！「森永コラボ」キャンペーンを4月14日から開催「生エンゼルパイ」、「小枝クレープ」、「ホットケーキまん塩キャラメル」など自信作揃いの全8種を発売！

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、森永製菓株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：森信也）とのコラボスイーツを8種類発売する「森永コラボ」キャンペーンを、2026年4月14日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて実施いたします。

■「森永製菓」の人気お菓子がファミマでおいしくスイーツや中華まんに大変身！

このたび、「森永製菓」のロングセラーお菓子をイメージしたスイーツ、中華まんなどファミリーマート限定商品8種類を発売する「森永コラボ」キャンペーンを実施いたします。

おなじみの「森永ミルクキャラメル」、発売から65年の「エンゼルパイ」のほか「小枝」「森永ミルクココア」 「森永ホットケーキミックス」「チョコボール」など誰もが知るおなじみの味わいをさまざまな商品で表現しました。

さらに、2021年以降、毎年数量限定で発売しスイーツ系中華まんの初週販売数No.1を5年連続で記録している※「森永製菓」とのコラボ商品「バター香るホットケーキまん」は、初の塩キャラメルフレーバーで登場します。

※「つぶあんまん」、「こしあんまん（ごま風味）」を除く、期間限定で発売したスイーツ系中華まんの初週売上実績

■森永製菓様のコメント

ファミリーマート様の45周年という節目にあわせて、森永製菓の人気ブランドをテーマにした「森永フェア」が実現したことを、大変嬉しく思っています。

各商品は、日頃よりご愛顧いただいている弊社人気ブランドの味わいの魅力を活かしつつ、ファミリーマート様ならではの企画として開発いたしました。

試作を重ねて仕上げた自信作ですので、ぜひこの機会にお楽しみください。

【商品詳細】

【デザート】

【商品名】生エンゼルパイ

【価格】276円（税込298円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】1961年に誕生したロングセラーお菓子「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザートです。ホイップとマシュマロをお花のような形のビスケットでサンドしてチョコでコーティングしました。

※数量限定

【商品名】小枝クレープ

【価格】276円（税込298円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】「小枝」をイメージしたクレープです。もちもち食感のクレープ生地に、チョコクリーム、クランチ、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフをトッピングしました。

※数量限定

【商品名】窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン

【価格】213円（税込230円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージしたプリンです。とろける食感のキャラメル風味のプリンに、キャラメルソースをトッピングしました。

※数量限定

【焼き菓子】

【商品名】森永ミルクキャラメルマドレーヌ

【価格】165円（税込178円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージした、しっとりした生地のマドレーヌです。キャラメルの香ばしい風味と、なつかしい甘さが楽しめます。

※数量限定

【商品名】森永ミルクココアタルト

【価格】167円（税込180円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】「森永ミルクココア」の味わいをイメージしたタルトです。ココアの風味とミルクの甘さが広がります。

※数量限定

【中華まん】

【商品名】森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）

【価格】172円（税込185円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】「森永ホットケーキ」をイメージしたふんわり生地に、森永キャラメルソースと、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングを入れた中華まんです。ふわっ、とろ〜り、あまじょっぱい味わいに仕上げました。

※数量限定

【菓子】

【商品名】エンゼルパイバニラ

【価格】110円（税込118円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】チョコレート、マシュマロ、ビスケットが1度に楽しめる大満足のエンゼルパイ！マシュマロのふわふわっとした食感ともっちり感を心ゆくまで味わえます。

※数量限定

【商品名】キョロちゃんのカリカリピーナッツ

【価格】138円（税込149円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】全国

【内容】チョコボールで使っているピーナッツをクリスプ層で包んだ、おつまみにもぴったりなピーナッツ菓子です。カリカリサクサク！止まらないおいしさが特長です。

※数量限定

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html