「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の高橋遥人投手が８回２安打無失点に封じて、自己最多の６勝目を挙げた。相手打線を寄せ付けない快投でチームの連敗ストップに貢献。八回には衝撃的な１球もあった。八回先頭でロッテ・池田を迎えた場面。カウント１−２からの４球目、１４１キロの内角カットボールが珍事を引き起こした。スイングをかけた池田の右太もも付近を直撃。池田は一塁へ走りかけたが