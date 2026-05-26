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「マイナビオールスターゲーム2026」中間発表 阪神・高橋遥人が1位

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • マイナビオールスターゲーム2026」のファン投票の中間発表が始まった
  • 目下5勝4完封の高橋遥人が、先発投手部門でノミネート外から1位に
  • 阪神勢は球団別で12球団最多の6部門でトップだった
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  2. 12. W杯スペイン代表 レアル所属不在
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  7. 7. 鈴木おさむ氏がMJのギャラを激白
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  9. 9. 細木数子さん 絶頂期のギャラ
  10. 10. あの降板宣言に批判「責任転嫁」
  1. 11. あの降板宣言「重く受け止め」
  2. 12. あのが直前に消した煽り投稿波紋
  3. 13. あのが語っていた嫌いな芸能人達
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