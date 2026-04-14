【モデルプレス＝2026/04/14】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、13日深夜放送のテレビ東京系「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜24時30分〜）に出演。Snow Manで1番尊敬するメンバーを明かす場面があった。【写真】M!LK山中が尊敬「肌がキレイ」と絶賛したスノメンバーの美肌ショット◆山中柔太朗、向井康二をベタ褒め今回、番組ではM!LKに密着。VTRの中で山中は、音楽活動とその