M!LK山中柔太朗、Snow Manで1番尊敬するメンバー告白 向井康二もベタ褒め「安心感みたいなのがあって」
【モデルプレス＝2026/04/14】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、13日深夜放送のテレビ東京系「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜24時30分〜）に出演。Snow Manで1番尊敬するメンバーを明かす場面があった。
【写真】M!LK山中が尊敬「肌がキレイ」と絶賛したスノメンバーの美肌ショット
今回、番組ではM!LKに密着。VTRの中で山中は、音楽活動とその場のアドリブ力が求められるバラエティ番組との違いに触れ、その立ち回りの難しさを吐露した。
その中で、お手本にしている人物について、番組MCのSnow Man・向井康二の名前を挙げ「めちゃくちゃ面白いし、まず（頭の）回転が早い。どんなゲストが来て、どんなボケ、どんな言葉を言っても面白く返してくれる安心感みたいなのがあって。MCの領域じゃないですか」と向井の対応力の高さを称賛。スタジオでVTRを見ていた向井は「えっ！？」と照れつつ「ありがとう」と笑顔を見せて喜んだ。
一方、直後のインタビューでSnow Manで1番尊敬しているメンバーを聞かれると、山中は「渡辺さんです」と渡辺翔太の名前を挙げ「肌がキレイじゃないですか」と理由を説明。「向井さんもカッコいいですけど」とフォローを入れた。
向井は「聞かないでよくない？」「上げて落としたやん山中くん」「山中くん…勘弁してよ」とスタジオでツッコミを連発。「ハズレや！ハズレVやん…」と落ち込んだ様子を見せながら「山中くん、俺の扱いわかってるね。ありがたい。山中くん、ありがとう」と感謝した。
このシーンを受け、SNS上では「絡みが最高」「まさかの展開に視聴者も大横転」「向井くんさすがの対応力」「オチまで完璧」「ベタ褒めしてくれて嬉しい」「共演待ってます！」とファンの喜びの声が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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【写真】M!LK山中が尊敬「肌がキレイ」と絶賛したスノメンバーの美肌ショット
◆山中柔太朗、向井康二をベタ褒め
今回、番組ではM!LKに密着。VTRの中で山中は、音楽活動とその場のアドリブ力が求められるバラエティ番組との違いに触れ、その立ち回りの難しさを吐露した。
◆山中柔太朗、Snow Manで1番尊敬するメンバー
一方、直後のインタビューでSnow Manで1番尊敬しているメンバーを聞かれると、山中は「渡辺さんです」と渡辺翔太の名前を挙げ「肌がキレイじゃないですか」と理由を説明。「向井さんもカッコいいですけど」とフォローを入れた。
向井は「聞かないでよくない？」「上げて落としたやん山中くん」「山中くん…勘弁してよ」とスタジオでツッコミを連発。「ハズレや！ハズレVやん…」と落ち込んだ様子を見せながら「山中くん、俺の扱いわかってるね。ありがたい。山中くん、ありがとう」と感謝した。
このシーンを受け、SNS上では「絡みが最高」「まさかの展開に視聴者も大横転」「向井くんさすがの対応力」「オチまで完璧」「ベタ褒めしてくれて嬉しい」「共演待ってます！」とファンの喜びの声が相次いでいる。（modelpress編集部）
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