【Fate/Apocrypha ルーラー(ジャンヌ・ダルク) オリジナル眼鏡モデルver.】 4月 発売予定 → 発売中止 【Fate/Apocrypha 赤のセイバー(モードレッド) オリジナル眼鏡モデルver.】 5月 発売予定 → 発売中止 「Fate/Apocrypha ルーラー(ジャンヌ・ダルク) オリジナル眼鏡モデルver.」 わんだらーは、フィギュア「Fate/Apoc