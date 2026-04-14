【Fate/Apocrypha ルーラー(ジャンヌ・ダルク) オリジナル眼鏡モデルver.】 4月 発売予定 → 発売中止 【Fate/Apocrypha 赤のセイバー(モードレッド) オリジナル眼鏡モデルver.】 5月 発売予定 → 発売中止

「Fate/Apocrypha ルーラー(ジャンヌ・ダルク) オリジナル眼鏡モデルver.」

わんだらーは、フィギュア「Fate/Apocrypha ルーラー(ジャンヌ・ダルク)/赤のセイバー(モードレッド) オリジナル眼鏡モデルver.」の発売中止を発表した。

今回公式サイトにて本内容を発表。発売中止の理由については「諸般の事情」としており、本発表について同社は「商品をご発注いただきましたお客様およびお取引先様には、多大なご迷惑をお掛けしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒、ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。」とコメントしている。

「Fate/Apocrypha 赤のセイバー(モードレッド) オリジナル眼鏡モデルver.」

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