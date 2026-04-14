わんだらー、フィギュア「Fate/Apocrypha ルーラー(ジャンヌ・ダルク)/赤のセイバー(モードレッド) オリジナル眼鏡モデルver.」の発売中止
【Fate/Apocrypha ルーラー(ジャンヌ・ダルク) オリジナル眼鏡モデルver.】 4月 発売予定 → 発売中止 【Fate/Apocrypha 赤のセイバー(モードレッド) オリジナル眼鏡モデルver.】 5月 発売予定 → 発売中止
「Fate/Apocrypha ルーラー(ジャンヌ・ダルク) オリジナル眼鏡モデルver.」
わんだらーは、フィギュア「Fate/Apocrypha ルーラー(ジャンヌ・ダルク)/赤のセイバー(モードレッド) オリジナル眼鏡モデルver.」の発売中止を発表した。
今回公式サイトにて本内容を発表。発売中止の理由については「諸般の事情」としており、本発表について同社は「商品をご発注いただきましたお客様およびお取引先様には、多大なご迷惑をお掛けしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒、ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。」とコメントしている。
「Fate/Apocrypha 赤のセイバー(モードレッド) オリジナル眼鏡モデルver.」
【Fate/Apocrypha オリジナル眼鏡モデルver. 発売中止のお知らせ】- わんだらー (@wanderer_figure) April 14, 2026
平素より格別のご愛顧を頂き誠にありがとうございます。
お客様ならびにお取引先様には多大なご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
お問合せ先
support@wanderer.jp pic.twitter.com/3iUOLIWxNZ
(C)2012-2014 TYPE-MOON (C)2021 eyemirror