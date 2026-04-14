【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が13日、自身のInstagramを更新。ピクニックコーデを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」ギャルJK「彼女感すごい」美デコルテ際立つキャミコーデでピクニック◆代田萌花、ピクニックコーデ公開代田は「ピクニック」とつづり、公園の芝生でピクニック