「今日好き」代田萌花（もか）、美デコルテ際立つキャミコーデでピクニックへ「彼女感すごい」「食事が豪華」
【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が13日、自身のInstagramを更新。ピクニックコーデを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」ギャルJK「彼女感すごい」美デコルテ際立つキャミコーデでピクニック
代田は「ピクニック」とつづり、公園の芝生でピクニックを満喫する様子を公開。白のドット柄キャミソールトップスに、ベージュの羽織とデニムパンツを合わせた、美しいデコルテラインが際立つコーディネートを披露した。また、ピクニックマットの上には三色団子やポップコーン、サンドイッチ、キンパといった彩り豊かな食事に加え、苺やシャインマスカットなどのフルーツが豪華に並んでいる。
この投稿にファンからは「食事が豪華」「彼女感すごい」「眼福」「可愛すぎる」「透き通るような美肌」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」ギャルJK「彼女感すごい」美デコルテ際立つキャミコーデでピクニック
◆代田萌花、ピクニックコーデ公開
代田は「ピクニック」とつづり、公園の芝生でピクニックを満喫する様子を公開。白のドット柄キャミソールトップスに、ベージュの羽織とデニムパンツを合わせた、美しいデコルテラインが際立つコーディネートを披露した。また、ピクニックマットの上には三色団子やポップコーン、サンドイッチ、キンパといった彩り豊かな食事に加え、苺やシャインマスカットなどのフルーツが豪華に並んでいる。
◆代田萌花の投稿に反響
この投稿にファンからは「食事が豪華」「彼女感すごい」「眼福」「可愛すぎる」「透き通るような美肌」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
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