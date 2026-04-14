【KSI官公庁オークション：4月開催のインターネット公売（地方公共団体など）】 参加申し込み受付期間：4月14日13時～4月27日23時 入札期間：5月11日13時～ KSI官公庁オークションにて、4月開催の「インターネット公売（地方公共団体など）」の参加申込が本日4月14日より開始されている。締切は4月27日23時まで。 税金滞納者の差し押さえ