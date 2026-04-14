KSI官公庁オークションにて、4月開催の「インターネット公売（地方公共団体など）」の参加申込が本日4月14日より開始されている。締切は4月27日23時まで。

税金滞納者の差し押さえ財産を落札できる官公庁オークションのインターネット公売。今回はゲーミングPCやプレイステーション 5/Nintendo Switchなどのゲーム機、「銀河鉄道999」のLD-BOXといった掘り出し物などが出品されている。

なお、今回のインターネット公売の入札は5月11日13時より行なわれる。

□KSI官公庁オークションのホームページ

PlayStation5

NINTENDO DSi LL（充電器付属） カセット（New SUPER MARIO BROS．）

銀河鉄道999 LD BOX SET ×3

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