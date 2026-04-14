【モデルプレス＝2026/04/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日、同日発売の1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売記念記者会見に出席。自身の大学生活について振り返った。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿◆川崎桜、大学生活振り返る先日、立教大学を卒業したことをブログで報告し話題になった川崎。大学卒業について聞かれると「加入したばかりの頃は、本当に毎日課題と振り覚