乃木坂46川崎桜、立教大学ストレート卒業が自信に「毎日課題と振り覚えに追われて」学生生活振り返る【エチュード】
【モデルプレス＝2026/04/14】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日、同日発売の1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売記念記者会見に出席。自身の大学生活について振り返った。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿
先日、立教大学を卒業したことをブログで報告し話題になった川崎。大学卒業について聞かれると「加入したばかりの頃は、本当に毎日課題と振り覚えに追われてて、いっぱいいっぱいだったんですけど、 4年で卒業できたことがすごく自分の中で自信につながったので、やり遂げられてよかったなって思います」と大学生活を振り返った。さらに撮影地であるニースで卒業論文をしたのか尋ねられると「その時期は、もう学校のテストも終わってたので大丈夫でした」と答えた。
また、4月17日に誕生日を迎える川崎。心境を尋ねられると「自分の中で活動を始めてからずっと大学があった生活だったので、少し肩の荷が今は降りてる状態です。活動1本に絞れることがすごく嬉しくて、これからいろんなお仕事をしていきたいなと楽しみな気持ちでいっぱいです」と意気込みを語った。
写真集の撮影は、川崎がかねてより憧れていたフランスのニースとパリの2都市で実施。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。（modelpress編集部）
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◆川崎桜、大学生活振り返る
先日、立教大学を卒業したことをブログで報告し話題になった川崎。大学卒業について聞かれると「加入したばかりの頃は、本当に毎日課題と振り覚えに追われてて、いっぱいいっぱいだったんですけど、 4年で卒業できたことがすごく自分の中で自信につながったので、やり遂げられてよかったなって思います」と大学生活を振り返った。さらに撮影地であるニースで卒業論文をしたのか尋ねられると「その時期は、もう学校のテストも終わってたので大丈夫でした」と答えた。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
写真集の撮影は、川崎がかねてより憧れていたフランスのニースとパリの2都市で実施。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。（modelpress編集部）
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