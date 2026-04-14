【リボルテックアメイジング・ヤマグチボロス第二形態Ver.】 4月17日 予約開始 2027年1月 発売予定 価格：11,000円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテックアメイジング・ヤマグチボロス第二形態Ver.」を4月17日に予約受付を開始する。発売は2027年1月を予定し、価格は11,000円。 本商品はアニメ「ワンパンマン」に登場した暗黒盗賊団ダ}