【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ボロス 第二形態Ver.】 4月17日 予約開始 2027年1月 発売予定 価格：11,000円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ボロス 第二形態Ver.」を4月17日に予約受付を開始する。発売は2027年1月を予定し、価格は11,000円。

本商品はアニメ「ワンパンマン」に登場した暗黒盗賊団ダークマターの頭目ボロスをリボルテック アメイジング・ヤマグチシリーズで立体化したもの。劇中でサイタマと戦った際の本来の力を解放した第二形態が再現されている。

威圧的な刺々しいシルエットに、両肩から肩甲骨、僧帽筋にかけて独自の分割で可動するギミックを内蔵。パワフルなバトルスタイルをアクションポーズで表現することができる。単眼と鋭い牙が特徴の顔は、凶暴な表情違いの交換パーツ3種が付属する。

さらに円形に広がる衝撃波、胸の目から体内のエネルギーを放出する光線のエフェクトも付属する。また、海洋堂直営店で予約すると特典として「激情顔」がついてくる。

海洋堂直営店特典「激情顔」

(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部