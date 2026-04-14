「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手が８回無失点の快投で２勝目。開幕当初は先発のバックアップ要員だった２５歳の左腕が、鮮やかな快投を見せた。立ち上がりから安定感抜群だった。丁寧に低めにボールを集めながらメッツ打線をほんろう。五回１死まで１人の走者も許さない圧巻のピッチングだ。ポランコに右前打を浴びたが、次打者を併殺に仕留めて打者１５人