社会人3年目のときには都心の家賃13万円のマンションに住み、見栄と世間体のために貯金ゼロの生活を送っていた一人の会社員。仕事帰りにお惣菜の半額シールを待つような自転車操業の状態から、いかにして投資家への道を歩み始めたのでしょうか。10年で資産1億円を達成した投資家・たけ氏の著書『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』（KADOKAWA）より、無理な節約に頼らず、新NISAを使って効率的にお金