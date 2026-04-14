日産「“新型”コンパクトSUV」世界初公開！ スーパーカーみたいな“斬新デザイン”！2026年4月14日、日産は「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを発表すると同時に、今後の商品ポートフォリオの核となる注目の新型モデルを世界に向けて公開しました。その中でも話題を呼んでいる車種のひとつが、コンパクトクロスオーバーSUV「ジューク」の次世代モデルとなる新型「ジュークEV」の初公開です。【