日産「“新型”コンパクトSUV」世界初公開！ スーパーカーみたいな“斬新デザイン”！

2026年4月14日、日産は「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」という長期ビジョンを発表すると同時に、今後の商品ポートフォリオの核となる注目の新型モデルを世界に向けて公開しました。

その中でも話題を呼んでいる車種のひとつが、コンパクトクロスオーバーSUV「ジューク」の次世代モデルとなる新型「ジュークEV」の初公開です。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「“新型”コンパクトSUV」です！（43枚）

ジュークは、2010年に初代モデルが登場して以来、他のどのクルマにも似ていない独創的で個性的なスタイリングと、スポーティな走りで欧州市場を中心に高い支持を集めてきたモデルです。

初代モデルは日本国内でも販売され一時代を築いたこのジュークが、日産の電動化戦略の新たな牽引役として、完全な電気自動車（EV）へと生まれ変わるのです。

今回披露された新型ジュークEVは、ジュークのDNAである「大胆で個性的なデザイン」をしっかりと継承しつつも、EVらしい洗練された近未来的なスタイリングへと進化を遂げました。

ボリューム感のあるフェンダーラインや特徴的なフロントマスクの意匠は健在で、一目でジュークとわかるアイデンティティを保ちながらも、空力性能や先進性を感じさせるクリーンな造形が与えられています。

そして、この新型ジュークEVの真価はデザインだけにとどまりません。

電気自動車ならではの瞬時のレスポンスを最大限に活かすため、日産独自の電動4輪制御技術「e-4ORCE」が、ジュークのコンパクトなボディに合わせて最適化されています。

これにより、都市部の入り組んだ路地での機敏なハンドリングから、SUVらしい力強く安定した走りまで、あらゆるシーンでドライバーに安心と歓びを提供するモデルに仕上がることでしょう。

この新型ジュークEVは、欧州市場を見据えて投入される計画だといいます。

また、同発表会では新型ジュークEVに加えて、かつて北米などで高い人気を誇ったオフローダー「エクステラ」の復活も大きなサプライズとして発表されました。

新型エクステラは、昨今主流となっている乗用車ベースのクロスオーバーSUVとは一線を画し、強固なフレーム構造を採用した本格的な4×4モデルとして登場します。

この屈強なボディに「e-4ORCE」を組み合わせることで、砂漠や岩場といった過酷なオフロード環境においても、瞬時にタイヤのトルクを最適化し、究極の悪路走破性を発揮します。

このほかにも、次世代の「エクストレイル／ローグ e-POWER」といったグローバルな主力モデルの姿が示されたほか、日本のファンにとって見逃せないニュースとして、次期型「スカイライン」のティザー画像もチラ見せされました。

とくに次期型スカイラインは、日産の技術の粋を集めた「走りの象徴（ハートビートモデル）」として、2027年以降の登場を期待させる演出がなされ、会場の熱気を高めました。

日産は今後、AIを中核に据えた「AIDV（AIディファインドビークル）」の開発を推し進め、エンド・ツー・エンドの自動運転技術を実現する次世代プロパイロットを導入するとしています。

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このような新型ジュークEVの衝撃的なデビューと、数々の名車の復活計画。

AIと電動化という強力な武器を手にした日産の新たな時代が、いよいよ本格的に始まろうとしています。