【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの熊田曜子が4月13日、自身のInstagramを更新。チューブトップにレギンス姿の撮影動画を公開した。【写真】43歳美人タレント「異次元のスタイル」セクシーな大胆肌見せショット◆熊田曜子、美スタイル際立つチューブトップ×レギンス衣装の撮影風景公開熊田は、自身の掲載されている雑誌「Scale Aviation」（スケールアヴィエーション編集部）の発売を告知。パープルの光沢のある生地のチュー