千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。4月12日（日）の同番組では、チャーハン芸人の“引退”をかけた究極の味に千鳥が大絶賛する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、『M-1グランプリ2025』準優勝で一躍注目を集めたドンデコルテの渡辺銀次を救済する特別企画「ドンデコルテ渡辺銀次 チャーハン引退式」を開催。チャーハン動画がバズりすぎてしまい、“チャーハン芸人”として消費され